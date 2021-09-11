بطولة المانيا: ثنائية هالاند تقود دورتموند لحسم قمته مع ليفركوزن وفولفسبورغ يحكم صدارته

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برلين : قاد الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى فوز متأخّر وثمين على مضيفه باير ليفركوزن 4-3 في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما واصل فولفسبورغ صدارته بفوز رابع تواليًا على حساب مضيفه غرويتر فورت 2-صفر.

في قمة مباريات الأسبوع الرابع من البوندسليغا وعلى ملعب "باي أرينا"، جاءت الوقائع هجومية بامتياز بين ليفركوزن ودورتموند، فحفلت بمهرجان من الأهداف بلغ سبعة.وسجّل هالاند (37 و77) ويوليان براندت (49) والبرتغالي رافايل غيريرو (71) أهداف بوروسيا دورتموند، وفلوريان فيرتس (9) والتشيكي باتريك شيك (45) والفرنسي موسى ديابي (55) أهداف ليفركوزن.

ودخل دورتموند إلى اللّقاء وهو يدرك ضرورة تفادي أي زلة إذا ما أراد المنافسة على لقب الدوري، لا سيما بعد خسارته في المرحلة الثانية أمام فرايبورغ 1-2، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على هوفنهايم 3-2.

ووجد دورتموند نفسه متأخّرًا بعد مرور تسع دقائق بعدما انتزع ليفركوزن التقدم عن طريق فيرتس (9)، لكن الفريق "الأصفر والأسود" نجح في إدراك التعادل عن طريق هدّافه المتوهج هالاند (37).

وخطف ليفركوزن التقدّم مرة جديدة عبر شيك (45+1).

بوروسيا دورتموند يتفوّق

ولم يحتج دورتموند سوى لأربع دقائق من أجل معادلة النتيجة مجدّدًا عبر براندت (49)، ثم ارتفعت وتيرة اللّقاء فتمكّن ديابي من منح ليفركوزن التقدم للمرة الثالثة (55)، إلّا أنّ دورتموند قلب المباراة رأسًا على عقب بهدفين متأخرين، الأول عبر غيريرو (71) والثاني عبر هالاند من ركلة جزاء (77).

وانتزع بوروسيا دورتموند المركز الثاني مؤقّتًا برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف فولفسبورغ الذي حقّق فوزه الرابع تواليًا على حساب غرويتر فورت الوافد حديثًا إلى دوري الأضواء بهدفين نظيفين سجّلهما لوكاس نميشا (10) والهولندي فاوت فيخهورست (90+1 ركلة جزاء).

ويتفوّق بورسيا دورتموند بفارق الأهداف عن ماينتس الفائز على هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بوركاردت (21) والدنماركي ماركوس إينغفارتسن (77).

واستغل بوروسيا دورتموند وماينتس تعثّر فرايبورغ أمام ضيفه كولن بهدف للافايل زيخوس (89 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للفرنسي أنطومي موديست (34).

ولعب كولن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 إثر طرد لاعب وسطه النمسوي فوريان كاينتس.

وتعادل أيضًا اونيون برلين مع أوغسبورغ صفر-صفر.

يلعب لاحقًا بايرن ميونيخ حامل اللّقب مع مضيفه ووصيفه لايبزيغ.