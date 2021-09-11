شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني لكرة الصالات اليوم في مدينة فلنيوس بليتوانيا استعداداته للقاء منتخب الاتحاد الروسي غدا، في إطار المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم التي تنطلق غدا في ليتوانيا وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات أوزبكستان وجواتيمالا وروسيا.

ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة روسيا يوم 12 سبتمبر، ثم جواتيمالا 15 سبتمبر، ويختتم مبارياته بالمجموعة أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر.

وأسفرت قرعة المونديال عن المواجهات التالية: المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا، كازاخستان، كوستاريكا المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان المجموعة الرابعة: بنما، جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان، باراجواي، إسبانيا المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا، صربيا، إيران.