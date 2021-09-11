شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الدوري لكرة القدم فى الزمالك يحتفون بأبطال أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الاحتفاء بإنجاز فريق اليد قبل انطلاق المران اليومى، والتقط لاعبو الزمالك صورة جماعية برفقة القميص رقم 7، فى إشارة إلى إنجاز فريق يد الزمالك بالتأهل لكأس العالم للأندية للمرة السابعة، ونشر الحساب الرسمى للزمالك على تويتر صورة لفريق كرة القدم وعلق: أبطال الدوري لكرة القدم يحتفون بأبطال أفريقيا لكرة اليد الزمالك بطل كل الألعاب.



الزمالك



لاعبو الزمالك

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم السبت تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية في بداية التدريب وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على هذه التدريبات البدنية.

وشهد المران مشاركة مروان حمدي مهاجم الفريق بعدما حصل على راحة من تدريب الفريق أمس، كما انتظم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، حيث كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم 14 سبتمبر الحالي قبل الانتظام في التدريبات.