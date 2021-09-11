شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يحصد ذهبية رفع الأثقال ببطولة الجمهورية للمرة السابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال، بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للشركات التى أقيمت بمدينة بورسعيد، وذلك للمرة السابعة على التوالى.

وكتب إيهاب، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. الذهب مع الذهب للعام السابع على التوالي فى بطولة الجمهوريه للشركات بورسعيد 2021 باسم شركة جنوب القاهرة للكهرباء.

وأضاف: ربنا يدومها نعمة ويحفظها من الزوال.. شكرا على دعمكم ودعواتكم وبالذهب دائما متوج بينكم وغدا أفضل وثقتنا بالله فوق كل التوقعات.. وقريبا بعون الله وتوفيقه إنجاز جديد فى بطولة العالم للكبار بشهر ديسمبر أوزبكستان2021.



محمد ايهاب

ورُزق محمد إيهاب، البطل الأوليمبي فى رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دو جانيرو 2016، بمولودته الأولى دهب، حيث أعلن ذلك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.