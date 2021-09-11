شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم حفل مئوية الجبلابة نهاية نوفمبر بسبب الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إقامة احتفالات مئوية الجبلابة نهاية شهر نوفمبر المقبل واستغلال تواجد أعضاء الاتحاد الأفريقي في مصر لحضور اجتماعات "كاف" وبالتالي حضور المئوية.

عقد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع عدد من المسئولين بالتليفزيون والمخرجين وبعض الشركات من أجل التجهيز لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل.

يجهز اتحاد الكرة لمئوية الجبلاية، حيث يتم انهاء الاتفاق مع بعض الدول العربية على إحضار نجوم الكرة للمشاركة في مئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر، وتم الاتفاق على إقامة عدد من المباريات الودية بداية من شهر سبتمبر المقبل حتي شهر ديسمبر ، وسيتم إقامة أكثر من لقاء ودي من بينها وديات تجمع نجوم الكرة المصرية القدامى من مختلف الأندية.