شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يناقش العروض المقدمة للرحيل عن الأهلي ويرحب بتخفيض راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، مناقشة العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق الأحمر، لاسيما بعد رفع اسمه من القائمة الأولية ووضعه في قائمة الانتظار للموسم الجديد وفقًا للائحة اتحاد الكرة.

ويتواصل عدد من أندية الدوري المصري مع جونيور أجايي للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات الأهلي، ويعد أبرزها هو نادي فاركو المهتم بقوة بالتعاقد معه، حيث رحب اللاعب بالحصول على قرابة منتصف الراتب الذي كان يحصل عليه في الأهلي، من أجل اللعب في مكان آخر خارج قلعة الجزيرة.

ويحاول أجايي التواصل مع فاركو من أجل إيجاد صيغة توافق بشأن المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب في النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، على أن يتم تحديد وجهة أجايي عن طريق الأهلي باعتباره المالك لحقوق أجايي في الموسم الجديد وفقا لعقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وامتثل أجايي لفكرة اللعب في الدوري المصري لنادي آخر غير الأهلي بعدما كان يصر على فسخ العقد من طرف واحد ومن ثم الرحيل المجاني لأي نادي يختاره، ولكن قيده بقائمة الانتظار عطل مخططه وجعله مطالبا بمناقشة عروض الرحيل من قبل ناديه.