شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. الاهتمام بالجانب البدنى وبرنامج خاص لمحمد أوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم السبت تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية في بداية التدريب وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على هذه التدريبات البدنية.

وشهد المران مشاركة مروان حمدي مهاجم الفريق بعدما حصل على راحة من تدريب الفريق أمس، كما انتظم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، حيث كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم 14 سبتمبر الحالي قبل الانتظام في التدريبات.