شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. الاهتمام بالجانب البدنى وبرنامج خاص لمحمد أوناجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم السبت تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية في بداية التدريب وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على هذه التدريبات البدنية.
وشهد المران مشاركة مروان حمدي مهاجم الفريق بعدما حصل على راحة من تدريب الفريق أمس، كما انتظم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، حيث كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم 14 سبتمبر الحالي قبل الانتظام في التدريبات.
كما انتظم المغربي محمد أوناجم في تدريبات الفريق، وذلك عقب انتهاء إعارته بنادي الوداد المغربي، وعقد أوناجم جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل انطلاق التدريب، كما احتفل اللاعبون بعودة أوناجم لصفوف الفريق بتنظيم ممر شرفي له.
ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا خاصا لمحمد أوناجم، حيث خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب ولم يشارك في التقسيمة التي أقيمت خلال المران مساء اليوم السبت بملعب النادي.
وخاض لاعبو الفريق تقسيمة بطول الملعب خلال التدريب، وشهدت تقسيمة الفريق تألق عمر كمال عبد الواحد وحازم إمام ومحمد عواد وأيمن حفني.
ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.