قناة الأهلي تكشف موقف معلول والسولية من التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت قناة الأهلي ما وصلت إليه المفاوضات مع عمرو السولية وعلي معلول لاعبي الفريق فيما يخص تجديد عقديهما مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد وتحديدا في صيف 2022.

وقال أمير هشام مذيع قناة "الأهلي" عبر برنامجه "التريند" اليوم السبت: "المفاوضات بين الأهلي مع علي معلول وعمرو السولية تسير في إطار إيجابي للغاية".

وأضاف: "هناك قبول بشكل كبير بخصوص بعض البنود لدى الطرفين، وهناك رغبة متبادلة لدى الأهلي واللاعبين للاستمرار مع الفريق".

وأتم قائلا: "الأمور تسير بشكل إيجالي وننتظر حسم ملف التجديد قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي".