كرة طائرة.. مصر تفوز على أوغندا وتصطدم بتونس في نصف نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للمنتخبات بعد تغلبه على منتخب أوغندا.

وفاز منتخب مصر على أوغندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أفريقيا للمنتخبات.

وبالرغم من فوز منتخب أوغندا بالشوط الأول بنتيجة 30-28، لكن لاعبي منتخب مصر استعادو توازنهم وفازوا بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-18، 25-16، 25-21.

وبذلك يصبح منتخب مصر هو ثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد كلا من منتخبا الكاميرون وتونس.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف النهائي لبطولة إفريقيا، وستقام المباراة يوم الأثنيين المقبل 13 سبتمبر.

وتغلب منتخب تونس على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت نتائجها كالتالي :( 25-22، 25-17، 25-21).

بينما سيلتقي منتخب الكاميرون مع الفائز من رواندا مستضيف البطولة ومنتخب المغرب، اللذان سيلتقيان مساء اليوم.