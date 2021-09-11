بريميرليج.. مانشستر سيتي يلاحق يونايتد.. وآرسنال يحقق أول انتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فاز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب كينج باور في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في الفوز إلى لاعبه برناردو سيلفا الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند ست نقاط في المركز التاسع.

وعلى استاد الإمارات، حقق فريق أرسنال أول انتصار له هذا الموسم بفوزه على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 66.

وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد في قاع الترتيب.

وعلى ملعب سيلهرست بارك ، سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة صفر / 3 أمام كريستال بالاس.

وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واضطر فريق توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد جافيتي تانجانجا.

وتوقف رصيد توتنهام عند تسع نقاط في المركز الرابع، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.