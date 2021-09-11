كوكا يحسم الديربي المصري في تركيا وريان يسجل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

نجح الدولي المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي في أن يدشن مشواره مع فريقه الجديد بطريقة جيدة بعد أن صنع هدف في أول مباراة له مع الفريق والتي انتهت بفوز رفاق كوكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان فريق قونيا سبور على موعد مع مباراة أمام ألتاي سبور والذي يلعب له أحمد ياسر ريان، ضمن الجولة الرابعة من عمر مباريات الدوري التركي الممتاز.

وبدأ الثنائي المصري أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك ريان مع بداية الشوط الثاني فيما شارك كوكا بعد بداية الشوط الثاني.

ونجح كوكا في أن يصنع الهدف الثالث لفريقه فيما تمكن أحمد ياسر ريان من تسجيل الهدف الوحيد لفريق في الدقيقة 94 من عمر هذه المباراة.

وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد قونيا إلى النقطة العاشرة حيث فاز الفريق في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، فيما توقف رصيد ألتاي عند 6 نقاط من فوزين.

لمشاهدة هدف أحمد ياسر ريان

لمشاهدة هدف أسيست أحمد حسن "كوكا"

لمشاهدة فرصة لكوكا