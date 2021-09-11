من يواجه الزمالك؟.. توسكر الكيني يتعادل مع أرتا سولار في تمهيدي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل توسكر الكيني مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الدور المتهيدي من دوري أبطال إفريقيا، على ستاد الحاج حسن جوليد، في جيبوتي.

وينتظر الزمالك الفائز من الدور التمهيدي لمواجهة في مرحلة دور المجموعات، بحثًا عن تحقيق لقب دوري الأبطال الغائب عن بطل الدوري المصري منذ 19 عامًا.

واستطاع توسكر الكيني أن يتقدم في النتيجة عن طريق إبراهيم جوشا، في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.

لكن أرتا سولار لم ينتظر كثيرًا من أجل تسجيل التعادل حيث استطاع ألان تراوري أن يحرز هدف في مرمى الضيف من ركلة ثابتة.

وطالب توسكر بالحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الأول في مناسبتين، لكن حكم المباراة لم يستجب لصيحات الجهاز الفني واللاعبين، ليتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخلال الشوط الثاني حاول أرتا سولار التقدم من خلال ديافرا ساكو لاعب وست هام السابق خلال أكثر من مناسبة، لكن لم ينجح اللاعب السنغالي في الوصول إلى مرمى الخصم.

في النهاية انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، قبل أن تجمعهما مواجهة العودة في كينيا، لتحديد الفريق الذي سيواجه الزمالك في دور الـ32 المؤهل لمرحلة المجموعات.