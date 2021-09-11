رونالدو يسجل هدفين في عودته لمسرح الأحلام ويقود يونايتد لصدارة بريميرليج مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى صدارة بريميرليج ولو مؤقتا بعد الفوز الكاسح على حساب نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الأسبوع الرابع من منافسات بريميرليج.

رونالدو في مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل هدفين كما سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث، والهدف الرابع جاء عن طريق البديل لينجارد.

وارتقى مانشستر يونايتد للصدارة بعشر نقاط ليحقق فوزه الثالث خلال هذا الموسم، حيث ينتظر فريق "الشياطين الحمر" نتيجة مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا وأيضًا ليدز يونايتد ضد ليفربول حيث يمتلك "البلوز" والريدز" سبع نقاط من ثلاث مباريات.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 20 كاد رفائيل فاران أن يفتتح أهداف المباراة برأسية من ضربة ركنية إلا أن الكرة تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

في الدقيقة 26 حاول برونو فيرنانديز استغلال خروج حارس مرمى نيوكاسل من مرماه ليسدد كرة من منتصف الملعب لكن تمر أعلى المرمى بقليل.

وكاد ويلوك أن يسجل هدف مفاجئ لصالح نيوكاسل مستغلا خطأ من برونو فيرنانديز إلا أن تسديدة ويلوك تمر بعيدة عن المرمى في الدقيقة 27.

برونو عاد من جديد بتسديدة قوية أرضية في الدقيقة 30 تلمس الكرة جادون سانشو وتمر بجوار القائم دون جديد على مستوى النتيجة.

وحاول لاعب نيوكاسل سانت ماكسيمين أن يفتتح أهداف المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 تمر بجانب القائم.

كريستيانو رونالدو في مباراته الأولى استطاع أن يسجل أولى أهدافه بعد العودة في الدقيقة 48 من زمن أحداث الشوط الأول بعد خطأ حارس نيوكاسل.

الهدف جاء عن طريق تسديدة من جرينوود يخطأ حارس نيوكاسل ويفشل في تصدي الكرة لترتد أمام رونالدو الذي يحولها في الشباك ليسجل هدف التقدم وتصبح النتيجة (1-0).

الدقيقة 56 اشتعلت المباراة والسبب هدف من الظهير الإسباني خافير مانكوليو بعد هجمة مرتدة سريعة حيث حصل لاعب نيوكاسل على كرة من زميله سانت ماكسيمين لينفرد بمرمى يونايتد ويسدد لتصبح النتيجة (1-1).

الدقيقة 62 رد رونالدو على هدف نيوكاسل بعدما سجل الهدف الثاني له في المباراة بتمريرة رائعة من لوك شاو لينفرد الهداف البرتغالي بالمرمى ويسجل الثاني وتصبح النتيجة (2-1).

برونو فيرنانديز استطاع في الدقيقة 80 أن يسجل الهدف الثالث لفريقه والأول له في المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليعزز النتيجة لفريقه قبل نهاية المباراة بعشرة دقائق وتصبح (3-1).

برونو كتب يوم برتغالي رائع بعدما نجح زميله العائد كريستيانو رونالدو في التسجيل حيث سجل "الدون" الهدف الأول والثاني.

لينجارد وضع اسمه في قائمة هدافي المباراة بتسجيله الهدف الرابع في اللقاء بالدقيقة 92 من زمن أحداث المباراة بعد هجمة رائعة من بول بوجبا ثم مارسيال وأخيرًا عند لينجارد ويسجل الرابع وتنتهي المباراة عند هذه النتيجة (4-1).

تشكيل يونايتد: ديفيد دي خيا - آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - لوك شو - نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - ماسون جرينوود - كريستيانو رونالدو.