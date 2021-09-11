أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء إعارته بنادي الوداد المغربي.

وعقد أوناجم جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قبل انطلاق التدريب، كما احتفل اللاعبون بعودة أوناجم لصفوف الفريق بتنظيم ممر شرفي له.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم 3 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول الموسم الجديد الذي سينطلق باستئناف كأس مصر عن الموسم الماضي.