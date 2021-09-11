انطلاقة الدون.. رونالدو يسجل الثاني في نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استطاع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الجديد، أن يسجل هدفه الثاني في شباك نيوكاسل ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

هدف رونالدو جاء في الدقيقة 62 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة رائعة من لوك شاو ليعيد التقدم لصالح "الشياطين الحمر" حيث سجل "الدون" هدف اليونايتد الأول في الدقيقة 48.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في الصيف الحالي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمتلك سبع نقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة كان ضد ساوثامبتون.