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انطلاقة الدون.. رونالدو يسجل الثاني في نيوكاسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استطاع نجم مانشستر يونايتد الجديد، أن يسجل هدفه الثاني في شباك نيوكاسل ضمن مباريات الأسبوع الرابع من "بريميرليج".

هدف رونالدو جاء في الدقيقة 62 من زمن أحداث المباراة بعد تمريرة رائعة من لوك شاو ليعيد التقدم لصالح "الشياطين الحمر" حيث سجل "الدون" هدف اليونايتد الأول في الدقيقة 48.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في الصيف الحالي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمتلك سبع نقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة كان ضد ساوثامبتون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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