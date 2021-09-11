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رقم قياسي .. رونالدو يسجل والأولد ترافورد يهتز بصوت احتفاله (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

نجح النجم البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد، في إحراز هدف تقدم فريقه في شباك نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الممتاز "بريميرليج".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس.

وسجل رونالدو هدف تقدم فريقه في شباك نيوكاسل في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء، بعد متابعته للكرة التي سقطت من يد حارس نيوكاسل.

واستطاع رونالدو أن يعود للتسجيل مع مانشستر يونايتد، منذ أخر هدف له في بريميرليج، منذ 2009 وتحديداً منذ 12 عاماً و124 يوماً ليحقق رقم قياسي بين لاعبي مانشستر يونايتد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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