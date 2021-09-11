رقم قياسي .. رونالدو يسجل والأولد ترافورد يهتز بصوت احتفاله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، في إحراز هدف تقدم فريقه في شباك نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس.

وسجل رونالدو هدف تقدم فريقه في شباك نيوكاسل في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء، بعد متابعته للكرة التي سقطت من يد حارس نيوكاسل.

واستطاع رونالدو أن يعود للتسجيل مع مانشستر يونايتد، منذ أخر هدف له في بريميرليج، منذ 2009 وتحديداً منذ 12 عاماً و124 يوماً ليحقق رقم قياسي بين لاعبي مانشستر يونايتد.