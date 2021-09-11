محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



يحل اليوم للذكرى الـ 91 لمولد صالح سليم نجم النادي الأهلي ورئيسه السابق الذي رحل في 6 مايو 2002 عن عمر يناهز 72 عاما.

ويقدم الخليج 365 72 مقولة وحقيقة قد لا تعرفها عن 72 سنة صالح سليم في ذكرى ميلاده.

1- ولد صالح سليم فى 11 سبتمبر 1930

2- لولا مختار التيتش ما كان صالح سليم هو صالح سليم (هشام سليم يروي عن أبرز مقولات والده).

3- من مواليد محافظة المنوفية.

4- مفيش لاعب يوصل للعب الكرة في الأهلي غير لما يكون بيحب الكورة (صالح سليم رئيس الأهلي للاعبيه)

5- انضم لأشبال النادى الأهلى عام 1944

6- الباب يفوت جمل (صالح سليم للراغبين في الرحيل عن النادي)

7- خاض أول مباراة له مع الأهلى ودياً أمام المصرى عام 1948 وفاز الأهلى وقتها بهدفين مقابل هدف واحد وأحرز صالح سليم هدف الفوز.

8- أنا عايز مصلحة النادي (صالح سليم عن فترة رئاسته للأهلي)

9- كانت المباراة الرسمية الأولى لصالح سليم مع النادي الأهلي أمام يونان الأسكندرية فى الأسبوع الثالث لبطولة الدورى العام موسم 1948 وفاز الأهلى 2/صفر.

10- الأهلي أعور وسط عميان (صالح سليم في تصريحات للصحفي خالد توحيد بعد الفوز بالدوري الخامس على التوالي 1997-1998 عن فوز الأهلي برغم سوء مستواه).

11- الكابتن رقم 12 للنادي الأهلي

12- أنا تحت أمر المنتخب (صالح سليم لمدرب المنتخب هانز فريتس بعد استبداله في احدى المباريات برغم مرور 10 دقائق فقط).

13- خلال مشواره مع الأهلى ساهم صالح سليم فى احراز 19 بطولة للأهلى.

14- وماذا يسوي صالح سليم إلا لأنه سيتحدث عن الأهلي (صالح سليم لمسئولي ART مطالبا اياهم بكتابة شيك بمبلغ 300 الف جنيه لصالح الأهلي وليس باسمه لإجراء حوار تلفزيوني).

15- حقق صالح سليم مع الأهلي 11 بطولة دورى عام و8 كأس مصر.

16- احنا خدامين الحكام (صالح سليم للاعبيه).

17- نجح صالح سليم في تسجيل 78 هدفا فى مباريات الدوري و14 هدفا في الكأس.

18- الخطيب موهوب يشبه بيليه ومارادونا (في حديث بمناسبة اعتزال الخطيب).

19- اعتزل صالح سليم لعب كرة القدم عام 1966.

20- الاهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ دخلته وعمري‏14‏ عاما والتقيت فيه بأستاذي ومعلمي مختار التتش (صالح سليم).

21- كانت آخر مباراة رسمية يشارك فيها صالح سليم أمام الطيران يوم 11 نوفمبر عام 1966.

22- لما يشتمك متردش (صالح سليم للاعبيه محذرا من الاشتباك مع منافسيهم).

23- بدأ صالح سليم مشواره مع منتخب مصر عام 1950.

24- لو مبارك مصمم إن الأهلي يلعب قدام الزمالك ياخد 11 موظف من الرئاسة يلعبوا الماتش (صالح سليم رافضا تهديد مبارك في تصريحات للصحفي ياسر ايوب).

25- كان قائد المنتخب الذي فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة.

26- الخطيب اعتزل في الوقت المناسب (صالح سليم في كلمته عن اعتزال الخطيب).

27- شارك مع المنتخب الوطنى فى دورة الألعاب الأوليمبية بروما عام 1960.

28- ستكون أول مدرب في تاريخ النادي يترك الفريق قبل نهاية الموسم (صالح سليم يحذر البرتغالي مانويل جوزيه من الرحيل بعد 3 شهور من التعاقد مع الأهلي).

29- صاحب الرقم القياسى لأكبر عدد من الأهداف يحرزها لاعب فى مباراة واحدة، حيث أحرز سبعة أهداف في مرمى النادي الإسماعيلي في الدور الأول لموسم 1958 وانتهت المباراة وقتها بفوز الأهلى بثمانية أهداف نظيفة.

30- ماتنفذوش كلامي (صالح سليم يأمر لاعبيه بعدم تنفيذ نصائحه اذا كانت غير معقولة).

31- خاض صالح سليم تجربة احترف 1963 ولكنه لم يستمر أكثر من أربعة شهور لعدم التأقلم.

32- لا أطيق ولا أقبل أن أري الاهلي مهزوما في حقه‏ (صالح سليم).

33- تولى منصب مدير الكرة عام 1971 ونجح فى استقدام المدير الفني المجري هيديكوتي.

34- أى لاعب يرغب فى ترك النادي فان النادي سيوافق له على ذلك وسيساعده فى الحصول على عقد احتراف بأفضل شروط تناسب اللاعب (صالح سليم للاعبيه).

35- تم انتخابه عضوا فى مجلس إدارة الأهلي عام 1972.

36- الأهلي علمني كل المعاني الجميلة في الرياضة والانتماء للاهلي (صالح سليم).

37- حصل على 45% في انتخابات رئاسة النادي 1976 أمام الفريق عبد المحسن مرتجي.

38-اللاعب الجيد بدون أخلاق جيدة لن يستمر في الملاعب، لقد حاولنا تقويم اللاعب بالخصم من مستحقاته المالية لسوء سلوكه وعدم التزامه (صالح سليم متحدثا عن واقعة هروب ابراهيم سعيد الى بلجيكا).

39- فاز برئاسة النادي في انتخابات 1980 ليصبح أول لاعب كرة يتولى رئاسة النادي الأهلي.

40- لن تحدث مشكلة اذا لم تفز بأي بطولة (صالح سليم محفزا البرتغالي مانويل جوزيه لبنناء فريق جديد).

41- قام بجمع التوقيعات لاقالة مجلس عبده صالح الوحش بعد 3 سنوات بسبب سوء النتائج.

42- 20 سنة جنب التليفون ان حد يتصل ويسألني عن رأيي في موضوع يخص كرة بلدي (صالح سليم للصحفي خالد توحيد عن تهميش اتحاد الكرة لآراءه).

43- شعبية صالح سليم كانت هي السبيل لجذبه للمجال الفني والسينمائي وشارك في عدة أفلام سينمائية منها فيلم السبع بنات، وفيلم الشموع السوداء أمام الفنانة نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.

44- كانت نزوة شباب.. لو عادت بي الايام لما فعلت ذلك (صالح سليم عن تجربته في التمثيل بفيلم الشموع السوداء).‏

45 - حصل النادي تحت رئاسته على 12 لقب دوري و3 ألقاب أفريقيا أبطال الدوري و 4 ألقاب أفريقيا أبطال الكأس ، وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، والكأس الافرو-آسيوي مرة واحدة، وبطل العرب مرة واحدة، وأبطال الكؤوس العرب مرة واحدة، والسوبر العربي مرتين.

46- الأهلي صاحب الفرح ولن يشارك النادي أو رئيسه في هذه المهزلة (صالح سليم في مارس 95 رافضا الجلوس في المقاعد الخلفية بالمقصورة الرئيسية لحضور الرئيس السابق مبارك ووزراءه).

47- حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1962.

48- الأهلى له تقاليد راسخة لن يغيرها من أجل نتيجة مباراة أو مباراتين.. الحساب وتقييم الآداء في نهاية الموسم (صالح سليم متحدثا عن المطالبات باقالة الالماني هانز ديكسي).

49- توفي في لندن عن عمر يناهز 72 عاما بعد رحلة مع المرض.

50- في السابق كان النادي الذي يستضيف مباراة هو المسؤول عنها امنياً وتنظيمياً، اما الآن فكل شيء تغير (صالح سليم مندهشا من قرار اتحاد اليد بتغريم الأهلي بعد اشتباك جمهور الزمالك في صالة ناديهم مع لاعبو الأهلي).

51- توفي يوم 6 مايو 2002.

52- لم يخطر أحدا بمرضه بالسرطان وكان يسافر للعلاج بدعوى قضاء تجارته الخاصة.

53- كنت أمام أحد أمرين، إما ان اكذب ويأتي الرجل ليرى كل شيء على الطبيعة، او ان اصارحه وهنا يرفض الحضور (صالح سليم عن خوفه من مصارحة الانجليزي دون ريفي اثناء مفاوضته لتدريب الأهلي حول كيفية سير بطولة الدوري في مصر).

54 - تحقق في عهده ثاني رقم قياسي للفوز المتتالي بلقب الدوري الممتاز7 مواسم متتالية.

55- التاريخ سيذكر فوز الأهلي بالدوري وسيذكر أن المستوى كان سيئا (صالح سليم معلنا عدم فرحته بالفوز فريقه بالدوري لسوء الاداء).

56- رفض حضور إحدى المباريات لرفض مسئولي الملعب دخوله بسيارته.

57- أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي (صالح سليم).

58- تدخل لاقامة مباراة الأهلي والاسماعيلي في نهائي كأس مصر عصرا لاتاحة الفرصة لجماهير الاسماعيلي بمشاهدة المباراة والعودة للاسماعيلي.

59- كان أفضل نادي في افريقيا طيلة المائة سنة الماضية وسيبقي كذلك بابنائه ولاعبيه وجماهيره (صالح سليم متحدثا عن فوز الأهلي بجائزة لقب القرن).

60- أهداه الاسماعيلي لقب كأس مصر بعدما اصر على اقامة مباراة النهائي عصرا.

61- أنا شديد الاحترام لكل من تختاره اندية مصر لادارة شئون الكرة في مصر (صالح سليم).

62- النادي ملك لمن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه. (صالح سليم عن الأهلي).

63- منتخب مصر لابد وأن يكون أكبر من أن يعتمد علي لاعب واحد (صالح سليم معلقا على قرار المنتخب باستدعاء ابراهيم سعيد رغم هروبه من الأهلي).

64- تطوع للعمل مع الفدائيين في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي.

65- المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الاقدام والاخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة (صالح سليم).

66- اتخذ قرارا تاريخيا بايقاف 16 من لاعبي الأهلي تضامنوا مع مدربمهم محمود الجوهري الذي استقال من منصبه، بالرغم من اقتراب مواجهة الزمالك في كأس مصر 1985، وخاض الدربي بلاعبين دون 19 و20 عاما ويفوز الأهلي 3-2.

67- أن يخطئ شوبير فيحيله الأهلي للتحقيق فهذا ليس أزمة (صالح سليم).

68- عاقب نجم الفريق حسام حسن في عام 1994 بالايقاف عام كامل بعد القاءه قميص الأهلي على الأرض والبصق عليه.

69- ما قام به طاهر أبو زيد سابقة تحدث للمرة الأولي في تاريخ الأهلي (صالح سليم عن قيام طاهر ابو زيد بتقديم شكوى ضد اعضاء مجلس ادارة الأهلي).

70- خلال تواجده في النادي الأهلي وهو لاعب وإداري ورئيس شهد تحقيق 59 بطولة (28 بطولة دوري، 18 كأس مصر، 9 بطولات أفريقية مختلفة، 4 بطولات عربية مختلفة) مع النادي.

71- كان اختيار كل من حسن حمدي ومحمود الخطيب وطارق سليم‏..‏ وأنا ومعي كل جمهور الأهلي نثق في تقييم الثلاثة (صالح سليم عن اختيار البرتغالي جوزيه لتدريب الفريق).

72- الأهلي فوق الجميع.