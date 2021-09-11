رونالدو يقود مانشستر يونايتد لهزيمة نيوكاسل برباعية وكريستال بالاس يفاجئ توتنهام

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى انتصار مستحق على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لواحد، السبت، في "مسرح الأحلام" ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونجح رونالدو في أول مباراة رسمية يخوضها مع "الشياطين الحمر" عقب عودته إليه قادما من يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد متابعته لتسديدة ماسون غرينوود المرتدة من حارس مرمى نيوكاسل.



وتمكن نيوكاسل من تعديل الكفة مع حلول الدقيقة 56 عن طريق خافيير مانكيو، غير أن رونالدو عاد للظهور وأحرز الهدف الثاني بعد 6 دقائق، مستثمرا تمريرة من لوك شو وضعته في حالة انفرد ليضع الكرة من بين أقدام الحارس.



وأسفرت أفضلية اليونايتد عن هدفين آخرين أضافهما كل من برونو فيرنانديز وجيسي لينغارد في الدقيقتين 80 و90.​​​​​​​



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط احتل بها صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة فقط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



وفي مباراة سابقة، فاجأ كريستال بالاس ضيفه توتنهام وحرمه من الابتعاد بالصدارة.



تغلّب كريستال بالاس على توتنهام 3-0 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وألحق كريستال بالاس الذي يقوده الأسطورة الفرنسية باتريك فييرا أولى الخسارات بتوتنهام في الدوري الممتاز مقابل فوزه الأول أيضاً بعد تعادلين في ثلاث مباريات.



وكان كريستال بالاس الطرف الأفضل واستحق الفوز الذي أتى بعد هدف من ركلة جزاء نفذها الإيفواري زاها (76) قبل أن يضيف البديل الفرنسي إدوارد ثنائية (84 و90+2).



وعانى توتنهام الذي تجمّد رصيده عند تسع نقاط وباتت صدارته مهددة من طرد تانغانغا بعد تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (58)، ليتلقى الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات، فأصبح رصيد كريستال بالاس خمس نقاط.

المصدر: وكالات