رونالدو يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي مُنذ هدفه ضد مانشستر سيتي عام 2009

الشارقة - اميمة ياسر - خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، التقدم لفريقه مع نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ضيفه نيوكاسل، في مباراة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، التي تشهد مشاركته الأولى مع فريقه مانشستر يونايتد بعد قدومه لصفوف الفريق قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، ليسجل أول اهدافه مع الفريق، لينتهي الشوط بتقدم المان يونايتد بهدف نظيف، ليكون أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز مُنذ هدفه ضد مانشستر سيتي عام 2009.

بدأ العائد لأحضان الأولد ترافورد، كريستيانو رونالدو، اللقاء أساسيًا، إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب منه في الشوط الأول، رغم محاولاته اقتحام دفاعات نيوكاسيل من أجل الوصول للمرمى وتسجيل أول أهدافه من جديده بقميص مانشستر يونايتد، الذي عاد له بعد غياب 12 عامًا لعب خلالها في صفوف ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

حاول رونالدو في الدقيقة 11، اقتحام دفاعات نيوكاسل، إلا أن رغبته لم تتحقق، قبل أن تتاح له فرصة خطيرة في منطقة الست ياردات، ويفشل في تصويب الكرة بشكل صحيح ليهدر اللاعب البرتغالي فرصة تسجيل أول أهدافه، وذلك في الدقيقة 23.

في الدقيقة 30، أتيحت فرصة للوافد الجديد أيضًا سانشو، في تسجيل هدف لصالح فريقه مانشستر يونايتد إلا أن الكرة اصطدمت بالدفاع، قبل أن يحاول رونالدو، التسجيل في الدقيقة 39، بالمرور من الدفاع قبل أن يصوب الكرة في الدفاعات من جديد.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، وذلك بعد ارتداد الكرة من يد حارس نيوكاسل لتجد رونالدو الذي وضعها في المرمى.

وحسم التعادل السلبي باقي مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك في المباريات التي تجمع ليستر سيتي مع مانشستر سيتي، كما تعادل بنفس النتيجة ساوثهامتون مع وست هام يونايتد، في حين انتهت مباراة واتفورد مع وولفرهامبتون ولقاء بينتفورد مع برايتون ومواجهة أرسنال مع نيوريتش ستي بنفس النتيجة، في حين تم افتتاح الجولة الرابعة بمواجهة كريستال بالاس وتوتنهام والتي انتهت بفوز كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.