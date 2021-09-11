بطولة إنكلترا: رونالدو يدشن حقبته الثانية مع يونايتد بافتتاح التسجيل في مرمى نيوكاسل

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





مانشستر (المملكة المتحدة): دشَّن المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بافتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر يونايتد في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد السبت على ملعب "أولد ترافورد" في افتتاح المرحلة الرابعة.

وسجل رونالدو الهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما استغل كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان اثر تسديدة قوية لمايسون غرينوود فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي في أول مباراة له مع فريقه القديم الجديد عقب انضمامه إلى صفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وهو الهدف الـ119 لرونالدو بألوان مانشستر يونايتد والأول منذ رحيله عن صفوفه قبل 12 عاما وتحديدا عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.

وحظي رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، باستقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة حتى ان الجماهير قابلته بهتافات كبيرة على كل هدف سجله في فترة الاحماء، لكنه انتظر 45 دقيقة لهز شباك نيوكاسل.