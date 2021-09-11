شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقيد 25 لاعبًا فى قائمته الأولى قبل مواجهة الزمالك في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى أسوان، قائمة اللاعبين المستمرين مع زهرة الجنوب في الموسم الجديد 2021/2022، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق مع نادى الزمالك في نصف نهائى كأس مصر.

وجاءت قائمة أسوان كالتالى:

1- طلعت الجبلاوى

2- خالد وليد

3- أحمد سالم صافى

4- أحمد صبحى

5- محمد جابر

6- عبد العزيز موسى

7- عمرو الحلوانى

8- محمود صلاح

9- أحمد الألفى

10-.السيد فريد

11- الحسينى سمير

12- محمد العشرى

13- هيثم الفيل

14- محمد جمال تريكة

15- محمد أسامة

16- إيمانويل إيجيبتور

17- أحمد دحروج

18- عمر محمد مصطفى

19- عمرو رضا

20- يوسف العوامى

21- عمرو مصطفى

22- عمر الداخلى

23- سعيد كانتى

24- محمد إبراهيم حمو

25- أحمد عيد بلية

ويواصل فريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة نادى الزمالك ، والمقرر اقامتها الثانى من أكتوبر المقبل، في لقاء الدور نصف النهائى بمسابقة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر أسوان بموعد ومكان اللقاء، الذى من المقرر إقامته على استاد السويس، في الثامنة مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.