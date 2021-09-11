شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوافق على انتقال محمود شعبان ومحمود رزق لنادى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على انتقال محمود شعبان ومحمود رزق مدافعي الفريق إلى صفوف فيوتشر أف سى الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

جاء انتقال اللاعبين لصفوف فيوتشر بعد الاطلاع على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة و موافقة الثنائى على انتقال اللاعبين بشكل نهائي.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع أحمد عادل ميسى قادمًا من مصر المقاصة لمدة 4 مواسم، والمهاجم الأنجولى مادو لولو لمدة 3 مواسم، والمهاجم الغانى بواتيج لمدة 3 مواسم، كما تمت استعارة محمد عبد السلام مدافع الزمالك لمدة عام، كما تعاقد زعيم الثغر مع أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى، والبوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط المصرى البورسعيدى، ونادر رمضان لاعب الإسماعيلى ومصطفى عفروتو والغينى مورو ساليفو.