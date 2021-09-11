شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم ينتظم فى تدريب الزمالك بعد انتهاء إعارته للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء إعارته بنادي الوداد المغربي.

وعقد أوناجم جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قبل انطلاق التدريب، كما احتفل اللاعبون بعودة أوناجم لصفوف الفريق بتنظيم ممر شرفي له.

كما شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في التدريبات الجماعية، حيث كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم 14 سبتمبر الحالي قبل الانتظام في التدريبات.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

فى سياق أخر، يترقب مروان حمدى مهاجم فريق قرار باتريس كارتيرون من أجل تحديد مصيره النهائى مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر مروان حمدى القرار النهائى من كارتيرون خاصة بعدما علم اللاعب إن هناك إمكانية لدخوله فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية، الأمر الذى جعل مروان حمدى فى حالة ترقب لمصيره.

ويعد مروان حمدى من المهاجمين المميزون فى صفوف الزمالك، وتألق اللاعب فى نهاية الموسم المنقضى مع الفارس الأبيض الأمر الذى زاد من فرص استمراره بالموسم الجديد، قبل أن يدرس كارتيرون دخول اللاعب فى صفقة تبادلية.