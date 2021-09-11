شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. صالح سليم أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف فى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد صالح سليم أحد الأساطير الكروية والإدارية فى مصر فى 11 سبتمبر عام 1930، بدأ حياته بقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، ثم الفريق الأول عام "1948"، وظهر لأول مرة فى مباراة الأهلى أمام المصرى البورسعيدى بملعب الأهلى بالجزيرة، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم باكورة أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة "5 نوفمبر 1948" فى الأسبوع الثالث لأول مسابقة الدورى الممتاز.

واستمر حتى موسم "1966-1967"، حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران "11 نوفمبر 1966" بفاصل زمنى "18" عاما وستة أيام.

ويعد صالح سليم أكثر لاعب أحرز أهدافا فى مباراة واحدة حيث أحرز 7 أهداف فى الإسماعيلى فى المباراة التى انتهت 8-صفر.

لعب صالح سليم مع فريق الأهلى أكثر من "185" مباراة، وسجل "99" هدفا بواقع "78" فى الدورى ثالث هدافى الأهلى فى المسابقة، و"17" فى كأس مصر، وثلاثة أهداف فى كأس الجمهورية المتحدة، وهدف فى دورى منطقة القاهرة.