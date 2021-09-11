شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى ثالث الصفقات الصيفية للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عماد فتحى، على عقود انضمامه إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم مقبلة بعد فسخ تعاقده بالتراضى مع مصر المقاصة لينتقل اللاعب مجانًا إلى المقاولون العرب، وكان عماد فتحى قد شارك مع المقاولون في التدريبات بعد عودة الفريق من الإجازة يوم الثلاثاء الماضى استعدادًا للموسم الجديد.

وبذلك يعتبر عماد فتحى هو ثالث الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعد ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى وحسام حسن مدافع بتروجت.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

و كشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين من قائمة الفريق.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هدفنا ضم 4 أو 5 صفقات جديدة وسنقوم بتصعيد ما لا يقل عن 5 ناشئين إلى الفريق الأول.