الامارات | شاهد أول هدف لرونالدو مع مانشستر.. رقم قياسي وفرحة كبيرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول هدف لرونالدو مع مانشستر.. رقم قياسي وفرحة كبيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوقيع على عودته إلى مسرح الأحلام "استاد أولد ترافورد" بتسجيل أول أهداف مع الفريق منذ الانتقال إليه في الانتقالات الصيفية الاخيرة، وكان ذلك خلال نهاية الشوط الأول في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم أمام فريق نيوكاسل، في الدقيقة 47 بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس نيوكاسل.

وعزز رونالدو بهذا الهدف الرقم القياسي لأهدافه مع الأندية والبالغ 675 هدفا، كما أنه دشن أول مباراة له أمام جماهير الفريق الذي لعب له سابقا بالقوة المنتظرة، وقدمه نفسه بشكل مميز للغاية، على الرغم من بلوغه الـ36 عاما.

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