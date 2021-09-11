الامارات | ريال مدريد يحدد نفس الشرط الجزائي لـ"رونالدو" في "عقد مبابي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحدد نفس الشرط الجزائي لـ"رونالدو" في "عقد مبابي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "أي بي إس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد استقرت على مجموعة من التفاصيل الخاصة بعقد انتقال نجم باريس سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي في الصيف المقبل، ومن ذلك الاتفاق على الشرط الجزائي الخيالي.

وذكرت أنه لتحصين الانتقال المتوقع للاعب، فقد اتفق مسؤولو ريال مدريد على تحديد مليار يورو شرطا جزائيا في عقد يتوقع أن يكون لست سنوات، مع راتب يتعدى العشرين مليون يورو للاعب. وهذا هو نفس قيمة الشرط الجزائي في قيمة النجم السابق للريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مان يونايتد حاليا.

واعتادت إدارة الريال على تحصين النجوم بشروط جزائية كبيرة جدا، فلاعب مثل ابراهيم دياز (ميلان حاليا) كان شرطه الجزائي 750 مليون يورو، وهو نفس شرط بنزيمة وفالفيردي ولاعبين آخرين.

يذكر أن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن سان جرمان رفض العرض السخي المقدم من الريال والبالغ نحو 200 مليون يورو، رغم أن عاما واحدا يتبقى في عقد اللاعب.

وسعت إدارة سان جرمان بكل إصرار لإغراء اللاعب بتجديد عقده، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب اتفق مع الريال على الانتقال كلاعب حر في الصيف المقبل، إن لم يحصل أي شيء في الانتقالات الشتوية.

وسيعلن ريال مدريد اتفاقه رسميا مع مبابي ووالده ووكيل أعماله في يناير المقبل، مع بدء دخول اللاعب في الستة أشهر الاخيرة من عقده، ولن يكون ملزما بأي شيء مع سان جرمان، إلا بإكمال عقده الحالي حتى يونيو المقبل. وسبق لمبابي مرارا أن عبر علنا عن رغبته في اللعب لريال مدريد، مشيرا إلى أنه حلم طفولته، وأنه يسعى لتحقيقه، ولن يجدد عقده الحالي مع سان جرمان.

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