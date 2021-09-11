الامارات | ليما: نشعر بالخيبة بعد الخسارة أمام الشارقة والجميع يتحمل المسؤولية

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: نشعر بالخيبة بعد الخسارة أمام الشارقة والجميع يتحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الوصل فابيو دي ليما إنهم يشعرون بالخيبة بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الشارقة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان الوصل متقدما بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، لافتا إلى أنه سيكون هناك الكثير من الحديث عن هذه المباراة.

وقال ليما في تصريحات صحافية: نشعر بالخيبة، فقد قدمنا شوطا أول جيدا، وكذلك بدأنا الشوط الثاني بقوة، لكننا استقبلنا ثلاثة أهداف، والجميع المسؤولية". وأضاف: سنرى خلال هذا الإسبوع معرفة الأخطاء وتشخيص المشكلة والعمل على حلها".

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