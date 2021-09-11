شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يترقب تحديد مصيره فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مروان حمدى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من أجل تحديد مصيره النهائى مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر مروان حمدى القرار النهائى من كارتيرون خاصة بعدما علم اللاعب إن هناك إمكانية لدخوله فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية، الأمر الذى جعل مروان حمدى فى حالة ترقب لمصيره.

ويعد مروان حمدى من المهاجمين المميزون فى صفوف الزمالك، وتألق اللاعب فى نهاية الموسم المنقضى مع الفارس الأبيض الأمر الذى زاد من فرص استمراره بالموسم الجديد، قبل أن يدرس كارتيرون دخول اللاعب فى صفقة تبادلية.

فى سياق أخر، تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا منتصف الأسبوع الجارى بمقر الجبلاية لنظر تظلم نادى الزمالك على عقوبات الجبلاية ضده بسبب احتفالية درع الدورى والأحداث التى صاحبتها.

وتقدم نادى الزمالك بتظلم رسمى للجنة الإستئناف بالجبلاية ضد عقوباته خلال الفترة القانونية المنصوص عليها فى اللائحة وهى 10 أيام.

وأعلن اتحاد الكرة سلسلة من العقوبات على نادى الزمالك عقب احتفالية درع الدورى، جاءت كالتالى:

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.