شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس السلة.. مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك بنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل قرعة كأس مصر للرجال موسم 2021/2022 ظهر اليوم السبت.

وحضر كلًا من الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة والمهندس خالد القوصي والأستاذ محمد فتحي عضوي مجلس الإدارة مراسم إجراء قرعة المسابقة.

وجاءت قرعة منافسات دور الـ 16 لتعلن عن المواجهات التالية:

الاتحاد ضد هليوبلويس – القناة ضد الشمس – الجزيرة ضد سموحة – طلائع الجيش ضد سبورتنج من طرف.

الزمالك ضد مصر للتأمين – الطيران ضد المصرية للاتصالات – جزيرة الورد ضد أصحاب الجياد – الترام ضد الأهلي.

يذكر أن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للرجال ستقام في منتصف شهر أكتوبر المقبل.