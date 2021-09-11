شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها تحديد موعد وصول البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميًا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية اليوم السبت 11 / 9 / 2021..

كارلوس كيروش يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لبدء مهمته مع منتخب مصر

يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.

ويجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر ويضم ضياء السيد المدرب العام ومعه محمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المنتخب تقريرًا شاملاً عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

عبد الله السعيد يعود للقاهرة غدا ويترقب مفاوضات الزمالك

يعود عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز وصفقة الزمالك المنتظرة، إلى القاهرة غدًا، الأحد، قادمًا من دبى بعدما حرص على قضاء إجازته فى الإمارات.

ويترقب عبد الله السعيد حسم ملف انتقاله لصفوف نادى الزمالك بداية من عودته غدا إلى القاهرة، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات مع اللاعب لحسم المفاوضات ولكن تواجده فى صفوف المنتخب الوطنى مؤخرًا أجل المفاوضات لحين عودته.

الأهلى يعلن تمديد عقد عمرو السولية وعلي معلول خلال ساعات

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة خلال الساعات القادمة للإعلان عن تمديد تعاقد الثنائى التونسى علي معلول وعمرو السولية لاعبا الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن المارد الأحمر لا ينشغل بأية ارتباطات في الوقت الحالي، وباتت الفرصة سانحة لتوقيع عقود جديدة مع القلعة الحمراء، لاسيما وأن عقدهم ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اتحاد الكرة يحسم مصير تقليص عقوبة شيكابالا منتصف الأسبوع

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا منتصف الأسبوع الجارى بمقر الجبلاية لنظر تظلم نادى الزمالك على عقوبات الجبلاية ضده بسبب احتفالية درع الدورى والأحداث التى صاحبتها.

وتقدم نادى الزمالك بتظلم رسمى للجنة الإستئناف بالجبلاية ضد عقوباته خلال الفترة القانونية المنصوص عليها فى اللائحة وهى 10 أيام.

13 لاعبًا على قائمة الراحلين عن بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم الحاجة لخدمات بعضهم، مع الرغبة في تحقيق استفادة مادية من وراء رحيل البعض الآخر.

ووضع بيراميدز ما يقرب من 13 لاعبًا على قائمة الراحلين، ومنهم من رحل بالفعل وهم أحمد الشيخ وعمرو مرعى الذان انتقلا إلى صفوف المصري البورسعيدى، محمد فاروق وطارق طه الذان انتقلا لنادى فيتوشر، ومحمود حمادة الذى انتقل لصفوف فاركو، كما دخل من ضمن قائمة الراحلين إبراهيم حسن وأحمد حمودى ورجب بكار ومحمد فتحى والغانى جون أنطوى وعبده لومالا وكرستيان بينافينتى وويلفيرد كانون.

بيراميدز يتوصل لاتفاق مع إيهاب جلال لقيادة الفريق خلفًا لجونياس

توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى من أجل تولى قيادة الفريق السماوى فى المرحلة المقبلة، مع توجيه الشكر لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى لبيراميدز.

خلاف مادى يعطل صفقة انتقال أوستن أوموتو لصفوف الإسماعيلى

تسبب خلاف مادى بين اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة والنيجيرى أوستن أوموتو لاعب المصرى البورسعيدى فى تعطل المفاوضات بين الطرفين، ويرغب الدراويش فى الاستعانة بجهود النجم النيجيرى فى الموسم الجديد لاسيما بعد فشل المصرى البورسعيدى فى تمديد تعاقد اللاعب خلال الفترة الماضية وبات من حقه الانتقال لأى نادى فى صفقة انتقال حر.