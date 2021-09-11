شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حريق فرع النادى الأهلى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الحريق الذي شب منذ قليل بفرع النادي بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه حريق بسيط في غرفة قرابة مترين وتم السيطرة على الموقف والتعامل معه سريعا.

وشدد المصدر، على أن الحريق تم السيطرة عليه بالجهود الذاتية من بعض العاملين داخل النادي وعند وصول الحماية المدنية رأت أن الحريق تم السيطرة عليه ولم تستغرق داخل النادي أكثر من 5 دقائق داخل النادي قبل أن تغادر الفرع.

وأوضح المصدر، أنه لم تحدث خسائر من جراء نشوب حريق فرع النادي بمدينة نصر سواء مادية أو في الأرواح وأن الأمر كان بسيطا، وتم السيطرة على الموقف سريعا.