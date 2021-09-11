شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حريق فرع النادى الأهلى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الحريق الذي شب منذ قليل بفرع النادي بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه حريق بسيط في غرفة قرابة مترين وتم السيطرة على الموقف والتعامل معه سريعا.
وشدد المصدر، على أن الحريق تم السيطرة عليه بالجهود الذاتية من بعض العاملين داخل النادي وعند وصول الحماية المدنية رأت أن الحريق تم السيطرة عليه ولم تستغرق داخل النادي أكثر من 5 دقائق داخل النادي قبل أن تغادر الفرع.
وأوضح المصدر، أنه لم تحدث خسائر من جراء نشوب حريق فرع النادي بمدينة نصر سواء مادية أو في الأرواح وأن الأمر كان بسيطا، وتم السيطرة على الموقف سريعا.
وفى يونيو الماضى، استلمت نيابة قصر النيل، تقرير المعمل الجنائى حول حريق شب فى فرع النادى الأهلى بالجزيرة، حيث جاء التقرير بأنه لا شبهة جنائية فى الحادث.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق شب داخل ملعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى القديم الذى يتم هدمه خلال الفترة الحالية، بسبب الشروخ الموجودة فيه، والتى تهدد استمراره فى الجزيرة.
وجاء اشتعال الحريق، أثناء هدم المدرج القديم، حيث قام العمال الذى يقومون بتقطيع الحديد الخاص بالمدرج، باستخدام لحام الأكسجين، مما تسبب فى اشتعال النيران بالمدرج.
وشب حريق محدود فى المدرج القديم باستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التى دفعت بسياراتى إطفاء، ونجحت فى إخماد الحريق، والسيطرة على الموقف تماما ، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر أو إصابات