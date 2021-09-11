شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدى: الطلائع لن يفرط فى جهود أى لاعب استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، أن ناديه لن يفرط فى جهود أى لاعب استعدادًا للموسم الجديد، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رحيل اللاعبين أمر تم إغلاقه بالضبة والمفتاح ولن نفرط فى جهود أى لاعب استعدادًا للموسم الجديد، وكل تركيزنا حاليًا منصب على مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى".

وعن توقيع أحمد سمير لفيوتشر أف سى قال المهدى: "ليس صحيحًا أن أحمد سمير وقع لفيوتشر أف سى أو أى نادى آخر، اللاعب ملتزم بتعاقده المستمر معنا لمدة ثلاثة مواسم قادمة وليس هناك جديد يخصه حتى الآن".

وعن موقف محمد بسام قال المهدى: "لم يصلنا أي عروض من الأهلى للتعاقد مع الحارس، ومندهش للغاية مما أسمعه فى بعض المواقع عن لاعبينا بدون أى تحرك على أرض الواقع".

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير في الدوري بالموسم الماضى حتى حُسم في الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

وتكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

مباريات كأس مصر سوف تُقام أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.