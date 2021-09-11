شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لإيهاب جلال فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى الذى ستولى قيادة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على الجهاز المعاون الذى سيعتمد عليه خلال مشواره مع الفريق السماوى، عقب إعلان توليه زمام الأمور بشكل رسمى.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.

وتوصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى من أجل تولى قيادة الفريق السماوى فى المرحلة المقبلة، مع توجيه الشكر لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى لبيراميدز.

واتفق مسئولى بيراميدز مع إيهاب جلال على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يوقع إيهاب جلال على العقود ليتم بعدها الإعلان الرسمى ويتولى المدرب زمام الأمور.

وتتجه النية داخل إدارة نادى بيراميدز للاستفادة من خبرات اليونانى تاكيس جونياس بتعيينه فى قطاع الناشئين بالنادى، إلا إن هذا القرار مازال محل دراسة فى الوقت الحالى ولم يتم الاستقرار عليه.