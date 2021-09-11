شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقليص عقوبة شيكابالا بعد احتفالية درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير نادى الزمالك قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بشأن تظلم نادى الزمالك على العقوبات التى صدرت ضده عقب احتفالية درع الدورى العام أمام البنك الأهلى.

ج: سبب الاحتفالية هى المشادة التى وقعت بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بسبب قرار منع لاعبى الزمالك من حضور الاحتفالية.

ج: بالفعل تضمن تقرير مراقب المباراة الواقعة، وقال المراقب أن شيكابالا تجاوز لفظيا ضد رئيس اللجنة وقال له "هنحتفل غصب عنك يا اهلاوى".

ج: جاءت الغرامات كالتالى: -غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ج: يسود اتجاه داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لتصبح الإيقاف لمدة 12 مباراة بدلا من 8 شهور، أسوة بإمام عاشور زميله بالفريق بعد هجومه على بعض مسئولى الأهلى، فيما تطالب بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة لتقليص العقوبة لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.

ج: كشف مصدر بلجنة التظلمات، عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.