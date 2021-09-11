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كل ما تريد معرفته عن تقليص عقوبة شيكابالا بعد احتفالية درع الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير نادى الزمالك قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بشأن تظلم نادى الزمالك على العقوبات التى صدرت ضده عقب احتفالية درع الدورى العام أمام البنك الأهلى.

س: ما سبب عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك فى احتفالية الدرع؟

ج: سبب الاحتفالية هى المشادة التى وقعت بين شيكابالا وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بسبب قرار منع لاعبى الزمالك من حضور الاحتفالية.

س: هل أدان مراقب المباراة شيكابالا فى تقريره؟

ج: بالفعل تضمن تقرير مراقب المباراة الواقعة، وقال المراقب أن شيكابالا تجاوز لفظيا ضد رئيس اللجنة وقال له "هنحتفل غصب عنك يا اهلاوى".

س: ما هى العقوبات التى صدرت ضد الزمالك؟

ج: جاءت الغرامات كالتالى: -غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

س: ما حقيقة تخفيف عقوبات شيكابالا؟

ج: يسود اتجاه داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لتصبح الإيقاف لمدة 12 مباراة بدلا من 8 شهور، أسوة بإمام عاشور زميله بالفريق بعد هجومه على بعض مسئولى الأهلى، فيما تطالب بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة لتقليص العقوبة لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.

س: ما سبب اتجاه اللجنة لتخفيض العقوبة؟

 

ج: كشف مصدر بلجنة التظلمات، عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا. 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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