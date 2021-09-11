شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تواجه كيروش قبل بدء مهمته مع منتخب مصر أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، مهمته مع الفراعنة بمباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2022، ويواجه المدير الفنى عدة تحديات قبل بدء مهمته.

ضيق الوقت

أول تحدى يواجه كيروش هو ضيق الوقت، حيث من المقرر أن تنطلق الأجندة الدولية يوم 5 أكتوبر المقبل أى قبل مباراة ليبيا الأولى بـ4 أيام فقط، فى المقابل يحتاج الخواجة لمزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وشرح خطة اللعب أمام ليبيا.

حساسية المباريات

سيفتقد عدد كبير من لاعبى المنتخب حساسية المباريات، فى ظل توقف النشاط حاليا، ويعتبر أندية الاهلى وبيراميدز وانبى وسموحة هى التى ستلعب قبل المعسكر المقبل بسبب مواعيد مباريات كأس مصر، وبالتالى سيفتقد لاعبو باقى الاندية حساسية المباريات وعلى رأسهم لاعبو الزمالك.

المحترفين

لم يتم حسم موقف اللاعبين المحترفين من المعسكر المقبل للمنتخب فى المرحلة المقبلة، حيث غاب محمد صلاح ومحمد الننى عن مباراة انجولا، وشارك صلاح أمام الجابون فقط ولم يتم حسم موقف المحترفين من المباريات المقبلة فى ظل الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.