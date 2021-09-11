توتنهام يسقط في فخ الخسارة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة صفر / 3 أمام كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واضطر فريق توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد جافيتي تانجانجا.

وتوقف رصيد توتنهام عند تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.