رونالدو أساسياً في تشكيل يونايتد أمام نيوكاسل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، أساسياً في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس.

ويظهر رونالدو لأول مرة مع مانشستر يونايتد، منذ رحيله عن فريق الشياطين الحمر في 2009.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو - ماسون جرينوود - كريستيانو رونالدو.