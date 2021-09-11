المصري يتوصل لاتفاق مع معين الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن إدارة النادي المصري البورسعيدي توصلت لاتفاق مع المدرب التونسي مُعين الشعباني لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وحسبما ذكرت إذاعة موزامييك آف آم فإن الاتفاق الرسمي تم بين الأطراف المتفاوضة وسيعاون مُعين في مهمته مع المصري مساعده مجدي تراوي والذي عمله مع في الترجي.

وفي ذات السياق كشفت مصادر ليلا كورة أن الاتفاق الذي تم يقضي بحصول الشعباني على حوالي 50 ألف دولار شهريًا فيما سيكون راتب مجدي تراوي 12 دولار شهريًا.

وامتلك مُعين الشعباني عرضًا من جانب شباب بلوزداد الجزائري قبل أن يستقر المتوج بدوري أبطال أفريقيا مرتين على تدريب المصري.

وكان الثنائي قد رحلا عن الترجي بنهاية الموسم الماضي قبل أن تعين إدارة الدم والذهب نجم الفريق الشابق راضي الجعايدي.

وشهدت الفترة الماضية رحيل علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي بعد قاد الفريق لاحتلال المركز الخامسة في لائحة الترتيب.