رونالدو يصل إلى أولد ترافورد استعدادا لمواجهة نيوكاسل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ملعب "أولد ترافورد" معقل نادي الشياطين الحمر، استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس.

وتجمعت أعداد كبيرة من مشجعي نادي مانشستر يونايتد، خارج ملعب مسرح الأحلام، لتحتفل بالظهور الأول للنجم البرتغالي رفقة الفريق بعد عودته مرة أخرى.