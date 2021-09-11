بيليه يتعافى بشكل جيد بعد عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



تقرر بقاء أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في المستشفى لبعض الوقت رغم أنه يتعافى بشكل جيد إثر الخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من الأمعاء الغليظة.

وبيليه، وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا في أربع نسخ من كأس العالم، موجود بمستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو منذ 31 أغسطس الماضي، للخضوع لفحوص دورية على ورم في القولون.

وكشف بيليه، الهداف التاريخي للبرازيل، عن مستجدات حالته الصحية عبر تطبيق "إنستجرام"، وذلك بعد أن أعلن يوم الاثنين الماضي خضوعه لعملية جراحية.

وقال بيليه :"أصدقائي، مع مرور كل يوم، اشعر بالتحسن شيئا ما."

وأضاف :"اتطلع إلى اللعب مجددا، لكن علي التعافي لأيام قليلة أخرى."

وتابع :"خلال وجودي هنا، لدي الفرصة للتحدث كثيرا مع عائلتي، وأيضا للحصول على الراحة. اشكركم مجددا على كل رسائل الحب. سنكون معا مجددا في وقت قريب!."