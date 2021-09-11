خاص .. بيراميدز يعين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق خلفاً لجونياس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعاقد نادي بيراميدز مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي لتولي الإدارة الفمنية للفريق الأزرق خلفاً لليوناني تاكيس جونياس

وقال مصدر مسؤول في نادي بيراميدز لمصراوي إنه تم التوصل لاتفاق مع إيهاب جلال لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق بصحبة جهازه المعاون.

ويضم جهاز جلال ، حمد إبراهيم مدربا عاما ، أحمد حسام مدربا مساعدا ، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى ، علي طه محللا للأداء ، دكتور هشام مصطفى طبيبا .

وتابع " جلال سيقود أولى تدريبات بيراميدز غداً بصحبة جهازه المعاون".

وأنهى "إدارة بيراميدز قررت اسناد مهمة الاشراف على قطاع الناشئين لليوناني تاكيس جونياس للاستق ".

وتوصل بيراميدز إلى اتفاق مع جلال منذ أيام وهو من اختار التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي وعبد الله مجدي لاعب المقاصة والذي أشرف على تدريبهما الموسم الماضي في الناديين.