ملخص واهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي «هجوم كاسح»

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر بحضور أكثر من 77 ألف متفرج.

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل المشاركة الأولى للنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو بعد عودته إلى فريقه القديم قادمًا من يوفنتوس الايطالي نظير 15 مليون يورو فقط في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي 2021.

وقرر المدير الفني لمان يونايتد «أولي جونار سولشاير» الدفع بكريستيانو رونالدو منذ البداية ومن خلفه مواطنه برونو فيرنانديز، بالاضافة إلى الثنائي جادون سانشو وماسون جرينود.

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ونقلت على قنوات بي إن سبورتس القطرية، القناة الأولى لbeIN بصوت المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي العائد للتعليق على مباريات الكبار بعد استبعاده عن اللقاءات الجماهيرية بسبب مشكلة سياسية.

ودخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022/2021 برصيد 7 نقاط، بينما جاء نيوكاسل في المركز ال17 برصيد نقطة واحدة تحصل عليها من تعادل مثير بنتيجة 2/2 أمام ساوثامبتون بعد أن خسر أول جولتين أمام وست هام يونايتد وأستون فيلا.

تشكيلة مانشستر يونايتد: دي خيا – لوك شو – ماجواير – فاران – بيساكا – ماتيتش – بوجبا – سانشو – برونو فيرنانديز – جرينوود – كريستيانو رونالدو.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد: وودمان – ريتشي – كلارك – لاسكيليس – هايدين – مانكويلو – ويلوك – لونجستاف – ألميرون – جولينتون – سانت ماكسيمين.

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