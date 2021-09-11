بث مباشر : مباراة العين وبني ياس في الدوري الاماراتي أدنوك كورة لايف

شاهد بث مباشر مباراة العين وبني ياس في الدوري الاماراتي أدنوك «دوري الخليج العربي»، ضمن مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، لحساب الجولة الثالثة.

يلتقي متصدر جدول ترتيب الدوري الاماراتي نادي العين بمستضيفه بني ياس الذي لم يعرف طعم الانتصار بعد، على ملعب بني ياس، في مباراة نارية بإحدى قمم الجولة الثالثة بدوري أدنوك للمحترفين.

تنطلق صافرة بداية مباراة العين وبني ياس في تمام الساعة 18:45 بتوقيت الامارات، 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة العين وبني ياس في الدوري الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12226 أفقي، بمعدل ترميز 25700، وبتصحيح 5/6.

والبداية مع صاحب الأرض.. يتطلع فريق بني ياس إلى تعديل مساره في الدوري الاماراتي من بوابة العين، بتحقيق الانتصار الأول بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الوصل، وتعادله في الثانية أمام الوحدة.

ولا يزال تأثير رحيل هداف نادي بني ياس في الموسم الماضي، البرازيلي جواو بيدرو واضحًا، حيث لم ينجح السماوي إلا بتسجيل هدف واحد في أول جولتين وجاء بنيران صديقة أمام نادي الوحدة في الجولة الماضية.

في المقابل، يدخل نادي العين المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة رحلة العودة إلى المنافسة على تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين.

وحقق العين العلامة الكاملة في أول مباراتين تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف، بالفوز على خورفكان في الجولة الأولى بنتيجة (3-1)، ونادي الإمارات في الجولة الثانية بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة بني ياس المشاركة الأولى للوافد الجديد، النجم المغربي سفيان رحيمي رفقة العين بعدما انضم إلى صفوف الفريق قبل أسبوع تقريبًا وشارك في مباراة ودية أمام يونايتد سبورت سجل فيها هاتريك من ضمن 8 أهداف أحرزها البنفسجي.

الجدير بالذكر أن آخر 10 مباريات جمعت الفريقين في جميع المسابقات، حقق العين الانتصار في 4 مناسبات، مقابل 3 لفريق بني ياس، بينما سيطر التعادل على 3 مواجهات.