بث مباشر : مشاهدة مباراة الاتحاد وابها في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد وابها في الجولة الرابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم السبت 11-9-2021.

يستقبل نادي الاتحاد نظيره ابها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

حقق الاتحاد انتصارين متتاليين على حساب الفيصلي والرائد في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام الفيحاء.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 6 نقاط بالتساوي مع صاحب المركز الثالث النصر، ويفصله نقطة واحدة عن الصدارة التي يتواجد فيها الهلال والفيحاء بنفس الرصيد 7 نقاط.

وسيسعى العميد إلى تحقيق الانتصار الثالث تواليًا في دوري المحترفين على حساب نادي ابها، في أول مباراة رسمية للمدرب الجديد الروماني «كوزمين كونترا»، بعدما تمت إقالة فابيو كاريلي عقب خسارته كأس العرب للأندية الأبطال لصالح الرجاء المغربي.

واستغل نادي الاتحاد فترة التوقف الدولي الأخيرة وقام بتنظيم مباراة ودية أمام الأنصار يوم السبت الماضي أدارها كوزمين كونترا، وتمكن من قيادة النمور إلى تحقيق الانتصار بسباعية نظيفة.

على الجهة المقابلة، وقع نادي ابها في فخ التعادل أمام الاتفاق في الجولة الماضية، بعدما فاز في الجولة الأولى على الشباب، وخسر في الثانية أمام الباطن.

ويتواجد ابها في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وابها في الدوري السعودي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد وابها على قناة Ssc1 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي «جعفر الصليح».