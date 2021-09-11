بث مباشر : مشاهدة مباراة الفيصلي وضمك في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيصلي وضمك في الجولة الرابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم السبت 11-9-2021.

يستقبل نادي ضمك نظيره الفيصلي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني في الدوري السعودي 2021/2022.

وجمع نادي ضمك 4 نقاط من الثلاث جولات الماضية، فبعد خسارته في الجولة الأولى أمام النصر، فاز على الطائي في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع أهلي جدة في الجولة الماضية -الثالثة-.

على الجهة المقابلة، يدخل الفيصلي المباراة وحاله كحال مستضيفه، حيث جمع 4 نقاط من أول 3 مباريات، تعادل في الجولة الأولى مع أهلي جدة، وفاز في الثانية على النصر، وخسر في الجولة الثالثة أمام الاتحاد.

واستغل المدرب الإيطالي باولو تراميزاني فترة التوقف الدولي لإجراء مباراة ودية قوية مع النصر، وتعادل فيها بنتيجة (2-2)، وسيسعى اليوم إلى العودة لسكة الانتصارات في دوري المحترفين من بوابة ضمك.

جدير بالذكر أن آخر 4 مباراة جمعت الفريقين في الدوري السعودي، انتصر الفيصلي في مناسبتين، مقابل انتصار وحيد لنادي ضمك، فيما سيطر التعادل على مباراة واحدة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي وضمك في الدوري السعودي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الفيصلي وضمك على قناة Ssc1 SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد المديفر”.