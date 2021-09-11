عاجل | كريستيانو رونالدو يبدأ في تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية أمام نيوكاسل

قرر المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد «أولي جونار سولشاير» الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيلة الفريق الاساسية أمام نيوكاسل عصر اليوم السبت في الجولة 4 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيقود كريستيانو رونالدو خط هجوم مانشستر يونايتد في أول مباراة له بعد العودة إلى صفوف الفريق قادمًا من يوفنتوس الذي مثله على مدار ال3 سنوات الماضية منذ تركه للنادي الملكي ريال مدريد.

وسيأتي من خلف رونالدو في الخط الأمامي كل من جادون سانشو وبرونو فيرنانديز وماسون جرينود، بالاضافة إلى النجم الفرنسي بول بوجبا.

تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية ضد نيوكاسل اليوم

دي خيا

لوك شو – هاري ماجواير – رافاييل فاران – وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا

جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو