صفقات المصري البورسعيدي 2021 | معين الشعباني يستعد لإدارة المجموعة الجديدة؟

يستعد نادي المصري البورسعيدي لتعيين المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدرباً جديداً للفريق، ليقود مدرب الترجي الرياضي التونسي السابق، مجموعة من التعاقدات الجديدة، خلفًا للمصري علي ماهر المستقيل من منصبه قبل أسبوع ونصف من الآن.

وتقدم علي ماهر باستقالته من تدريب المصري البورسعيدي قبل أسبوع ونصف تقريبًا، بسبب خلافاته مع الإدارة، بالإضافة إلى عدم التعاقد مع صفقات محترمة، خاصة وأن الفريق يستعد للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ووضعت إستقالة علي ماهر إدارة المصري في موقف حرج مع جماهيره، خاصة وأنه حقق نتائج أكثر من رائعة خلال الموسم الماضي، ما جعلها تبحث عن بديل في المستوى، ليستقر النادي، على بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين مع الترجي “معين الشعباني”.

وتوصل معين الشعباني إلى اتفاق كامل مع إدارة المصري البورسعيدي لتولي مهمة تدريب النادي، والاعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة وفقاً لإذاعة موزاييك التونسية.

وكان الشعباني في مفاوضات مع بطل الدوري الجزائري شباب بلوزداد لخلافة المدرب زوران مانولوفيتش المنتقل حديثاً لتدريب نادي الطائي في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن المدير الفني التونسي فضل القدوم إلى الدوري المصري، بدلا من دوري المحترفين الجزائري.

التونسي معين الشعباني يقود المجموعة الجديدة

أبرم النادي المصري البورسعيدي 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي2021، لعلى أبرزها، الجناح أحمد الشيخ قادمًا من صفوف نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

كما أعلن النادي، التعاقد مع ناشئ الزمالك السابق، المدافع «أسامة الجزار»، قادمًا من صفوف اتحاد كلباء الإماراتي، وبعقد يمتد لثلاث مواسم، وقبله أحمد علاء قادماً من الأهلي.

وعزز الفلسطيني “محمد بلح” صفوف المصري قادماً من نادي الصداقة الفلسطيني، بجانب الكونغولي كازادي كيسينجو القادم من طلائع الجيش رفقة زميله محمد جابر.

كما كشف النسور الخضر يوم الجمعة التعاقد مع مدافع طلائع الجيش «إسلام جمال» لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى المهاجم عمرو مرعي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز دون الإفصاح عن مدة التعاقد.

جميع صفقات المصري البورسعيدي في الميركاتو الصيفي 2021