بث مباشر : شاهد مباراة الوحدات ومعان في الدوري الاردني رابط يلا شوت

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوحدات ومعان في الدوري الاردني، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 في الجولة ال16 من المسابقة.
تنطلق مباراة الوحدات ومعان على ملعب عمان الدولي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتنقل مباراة الوحدات ومعان على القناة الاردنية الرياضية بالاضافة إلى قناة الاتحاد الاردني لكرة القدم على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات.
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