مباريات اليوم في الدوري السعودي..ضمك يفتتح الجولة الرابعة أمام الفيصلي

تعرف على مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“، في افتتاح الجولة الرابعة من المسابقة.

يفتتح ضمك الجولة الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022 عندما يستضيف الفيصلي على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت جرينتش.

كان ضمك الذي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط قد تعادل في الجولة الماضية أمام الاهلي بنتيجة 1-1، في المقابل تعرض الفيصلي الذي يقبع في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط للخسارة على أرضه أمام الاتحاد بنتيجة 1-2.

وتختتم مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة قوية بين الاتحاد ونظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:35 بتوقيت مصر، 20:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت جرينتش.

وسيسعى العميد إلى تحقيق الانتصار الثالث تواليًا في دوري المحترفين على حساب نادي ابها، في أول مباراة رسمية للمدرب الجديد الروماني «كوزمين كونترا»، بعدما تمت إقالة فابيو كاريلي عقب خسارته كأس العرب للأندية الأبطال لصالح الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الرابعة في الدوري السعودي يوم غد الاحد 12-9-2021 بأربع مواجهات: الاتفاق والرائد، الباطن والفتح، التعاون والاهلي، الشباب والحزم.